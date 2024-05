Ein 18- und ein 17-Jähriger sind am frühen Sonntagmorgen bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-jährige Wormser gegen 4.50 Uhr mit seinem 17-jährigen Beifahrer in einem Opel Corsa auf der L630 von der Kollerfähre aus kommend in Richtung Kollercamping. Die Polizei geht davon aus, dass der Jugendliche eine Linkskurve zu spät gesehen hat, da er geradeaus weiter in ein angrenzendes Waldstück fuhr, dort mit einem Straßenschild und dann frontal mit einem Baum kollidierte. Beide Personen wurden im Auto eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Grund für den Unfall seien Alkoholeinfluss und eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen. Die Jugendlichen wurden ins Krankenhaus gebracht, den Schaden schätzt die Polizei auf 20.300 Euro.