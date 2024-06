Die Polizei bittet um Hinweise, nachdem es am Sonntag gegen 18.50 Uhr bei Waldsee zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen gekommen war. Wie die Beamten mitteilten, überholte ein schwarzer Kleinwagen einen Streifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, als die Polizei von der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee auf die B9 Richtung Ludwigshafen auffuhr.

Die Polizeibeamten verfolgten den Kleinwagen mit Blaulicht auf der B9, schafften es jedoch nicht das Fahrzeug einzuholen. Der Kleinwagen fuhr an der Abfahrt Waldsee-Nord auf die Landesstraße 533 Richtung Waldsee, der Streifenwagen folgte. Laut Polizei überholte der bislang unbekannte Fahrer mehrere in gleiche Richtung fahrende Autos auf der Landesstraße. Im Ortskern von Waldsee verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen.

Zeugen beziehungsweise durch das Überholen gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de. Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Fahrers wurden aufgenommen. In erwartet laut Polizei ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.