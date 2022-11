Vor knapp einem Monat haben Hacker die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises lahmgelegt. Dabei haben die Kriminellen Daten von den Verwaltungsservern erbeutet und später im Darknet, einem verschlüsselten Teil des Internets, veröffentlicht. Noch gibt es keine offiziellen Mitteilungen, welche Daten genau gestohlen wurden – in der Verwaltung sind allerdings jede Menge sensible Bürgerdaten hinterlegt. Worauf sollten Kreisbewohner nun achten? Welche Schutzmaßnahmen können sie treffen, um sich vor Cyberangriffen zu schützen? Das hat die RHEINPFALZ das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gefragt.

