Pünktlich zum ersten Advent wird in Großniedesheim der Weihnachtsmarkt gefeiert. Für das leibliche Wohl sorgt eine reiche Auswahl an Leckereien.

Los geht es mit der vorweihnachtlichen Feier am Samstag ab 17 Uhr an der Pergola beim Turn- und Sportverein, In den Moltersgärten. Um 18 Uhr gehört den Grundschulkindern aus dem Dorf die Bühne, wo sie rund 30 Minuten lang etwas vorführen. Danach können sich die Besucher an den Verkaufsständen der ortsansässigen Vereine kulinarisch verwöhnen lassen: Laut Ankündigung gibt es Saumagen, Suppen, Bratwurst, Flammkuchen, Frittiertes und Wildfrikadellen ebenso wie Kuchen, Waffeln und Brezeln sowie original Großniedesheimer Honig. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird vielleicht bei den Hobbykünstlern fündig, die Waren wie Adventsgestecke, Schmuck und Strickwaren ausstellen.

Sonntags öffnet der Weihnachtsmarkt dann bereits ab 14.30 Uhr. Um 15 Uhr treten verschiedene Tanzgruppen des vor einem Jahr gegründeten Sportvereins Akzeptanz auf. Im Anschluss kommt der Nikolaus zu Besuch.

Ein festgelegtes Ende hat der Weihnachtsmarkt in Großniedesheim nicht, wie Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) erklärt. „Bei uns kommt es immer darauf an, wann der letzte Gast nach Hause geht.“ Das sei zuletzt samstags gegen 23 Uhr und sonntags gegen 19 Uhr der Fall gewesen.