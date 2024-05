Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 9. Juni sind Kommunalwahlen. Um daran teilnehmen zu können, muss man in Rheinland-Pfalz volljährig sein. Wir haben bei drei Jugendlichen aus dem Frankenthaler Umland gefragt, wie sie das empfinden, ob sie sich überhaupt für Kommunalpolitik interessieren und was ihnen in ihrem Dorf fehlt.

Delia Glas, Christian Spiegel und Jonas Kölling wohnen in kleineren Dörfern der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, genauer gesagt in Groß- beziehungsweise Kleinniedesheim.