Für das Bezahlen von Verwaltungsleistungen wie etwa das Ausstellen eines Ausweises wird die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim einen Kassenautomaten anschaffen.

Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) gibt es gegenwärtig Bargeldkassen in den beiden Bürgerbüros und der Kfz-Zulassungsstelle in Heßheim. Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung fordert ihm zufolge, dass aus Sicherheitsgründen und für eine Vereinfachung der Zahlungsabwicklung Kassenautomaten aufgestellt werden. Zunächst, so Reith in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats, sei ein Automat in Heßheim neben dem Bürgerbüro vorgesehen, weil dort bereits beim brandschutztechnischen Umbau ein Standort festgelegt worden sei.

CDU-Fraktionssprecher Lars Pletscher berichtete aus seiner Verwaltungsarbeit, dass es in Bad Dürkheim anfangs Schnittstellenprobleme gegeben habe und am Tag nach den Einzahlungen der Bürger ein Gesamteingang erst einmal aufgeschlüsselt und verbucht werden musste. Dies sollte hier im Vorfeld verhindert werden, „nicht, dass wir in einem Vierteljahr über Personal in der Kasse reden müssen“, sagte er.

Nach Angaben von Michael Reith geht die Verwaltung davon aus, dass Zahlungseingänge gleich den entsprechenden Dienstleistungen zugeordnet werden, aber das soll sicherheitshalber noch mal geklärt werden. Deshalb stimmte der Rat unter Vorbehalt der Anschaffung zu. Als Kosten nannte Reith rund 32.440 Euro. Später soll auch in der Lambsheim Verwaltungsstelle ein solcher Apparat platziert werden.