Gulasch, Pferde und der umstrittene Viktor Orban – das ist was viele mit Ungarn verbinden. Dabei hat das Land in Osteuropa noch so viel mehr zu bieten. Hanhofener können ein Lied davon singen, sie fahren jedes Jahr in ihre Partnergemeinde Kondoros, die für ihre entspannte Atmosphäre und Gastfreundlichkeit bekannt ist.

Wer die mehr als 1000 Kilometer lange Fahrt von der Pfalz nach Kondoros antritt, wird in Ungarn mit einer weiten Landschaft belohnt. Das 6700 Einwohner große Dorf Kondoros liegt mitten in der