Drei Autos sind am Sonntagmittag an einem Unfall in der Mutterstadter Straße in Schifferstadt beteiligt gewesen. Laut Polizei scherte ein 28 Jahre alter Mann aus Mannheim aus, ohne auf den laufenden Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit einem anderen Wagen zusammen, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 28-Jährigen an einen geparkten Pkw geschleudert. An allen drei Autos entstand enormer Sachschaden. Den beziffert die Polizei auf rund 14.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.