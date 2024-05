Ein Schaden von etwa 6000 Euro ist bei einem Unfall am späten Sonntagabend am Pfalzmarktkreisel (L530) zwischen Mutterstadt und Dannstadt entstanden. Wie die Polizei Schifferstadt berichtet, wurde ihr gegen 23 Uhr ein verunfallter Pkw im Straßengraben am Pfalzmarktkreisel gemeldet. Als eine Streife am Unfallort eintraf, fanden die Polizisten lediglich das leere Auto vor und mehrere beschädigte Bordsteine. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei versucht, den flüchtigen Unfallverursacher zu ermitteln und hofft auf Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.