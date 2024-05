Im Ortsgebiet Neuhofens wurde im Zeitraum von Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, bis Samstag, 4. Mai, 8 Uhr, ein großflächiges Wahlplakat entwendet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.