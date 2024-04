Bei den Internationalen Rheinland-Pfalz Open 2024 (ehemals Krokoyama-Cup) in der Oberwerth-Halle Koblenz (CGM-Arena) gingen über 600 Teilnehmer aus insgesamt sieben Nationen und 137 Vereinen an den Start. Das internationale Karate-Jugendturnier ist damit eine der herausragenden Veranstaltungen in der Internationalen Karateszene. Nationalkämpfer und Landeskaderathleten aus Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, der Schweiz und Deutschland stellten sich am vergangenen Samstag einem sportlichen Vergleich. Die Vorkämpfe der einzelnen Pools wurden im Modus Round Robin ausgetragen, also jeder gegen jeden. Die jeweiligen Poolsieger kämpften anschließend das Halb- und Finale im K.o.-System aus. Insgesamt hatten die Athleten bis zum Finale sechs bis sieben Begegnungen zu bestreiten. Auf insgesamt zehn Kampfflächen ging es um 8.30 Uhr los, gegen 20 Uhr starteten die Finalkämpfe. Der 19-jährige Karateka Marvin Egerland vom Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt setzte sich hier gegen ein starkes internationales Teilnehmerfeld durch und sicherte sich in der Disziplin Kumite U21 männlich bis 60 Kilogramm die Goldmedaille.