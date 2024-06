Ken Stutzmann (SPD) geht mit 84,3 Prozent der Stimmen in seine zweite Amtszeit. Der Berufsfeuerwehrmann, Vater von drei Kindern, hatte im Gegensatz zur Wahl 2019 keinen Mitbewerber. Vor fünf Jahren waren es gleich zwei, da nahm Stutzmann mit 51,4 Prozent nur knapp die Hürde. Er zeigte sich am Abend sehr zufrieden mit seinem Abschneiden. „Alle kann man nicht abholen. Es gibt im Laufe der Jahre Leute, die unzufrieden sind mit Entscheidungen“, sagte Stutzmann. Nun sollen Projekte vorangetrieben werden, die richtungsweisend für Beindersheim sind. An erster Stelle steht da der Neubau einer Kindertagesstätte, auf deren Baugenehmigung gewartet werde. Tempo 30 innerorts sei ein weiteres Thema. Das Gemeinschaftsgefühl stärken, ist für Stutzmann wichtig. Eine Dubbewanderung, die mit den Vereinen organisiert werde, soll dazu beitragen.