Eine gefährliche Blockade haben Unbekannte am Sonntag in Limburgerhof mit Straßenschildern errichtet. Wie die Beamten mitteilen, wurden gegen 22.30 der Polizei mehrere Personen gemeldet, welche sich an Baustellenschildern in der Carl-Bosch-Straße zu schaffen machten. Es soll sich dabei um vier Erwachsene gehandelt haben, bekleidet mit dunklen Oberteilen und grauen Jogginghosen. Vor Ort fanden die Beamten zwei Schilder vor, die mit den Stangen die rechte Fahrbahnseite auf Kniehöhe komplett blockierten. So ein Eingriff in den Straßenverkehr ist laut Polizei eine Straftat. Die Beamten beseitigten die Hindernisse. Zu einem Verkehrsunfall sei es dank der Alarmierung und dem schnellen Handeln der Polizei nicht gekommen. Von den Tätern fehlte vor Ort jede Spur. Zeugen möchten sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.