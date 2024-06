Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) ist die Gewinnerin des Lambsheimer Wahlabends. Von den drei zur Wahl stehenden Kandidaten landet sie mit 48,8 Prozent der Stimmen mit deutlichem Abstand vor den Mitbewerbern. In die Stichwahl muss sie nun trotzdem.

Die Luft kurz vor 21 Uhr in der Mensa der Karl-Wendel-Schule ist zum Schneiden dick: warm, stickig und voller aufgeregtem Getuschel. Noch immer fehlt zu dieser Zeit die Auszählung des letzten von fünf Wahlbezirken für die Wahl zum Ortsbürgermeister – der erste Bezirk war bereits 20 Uhr ausgezählt. Nach dieser ersten Auszählung und einer Führung von 50,2 Prozent hat es den Anschein als könnte Barbara Eisenbarth-Wahl im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit holen. Die 45-jährige CDU-Kandidatin, die bereits seit 2004 im Gemeinderat sitzt, läuft immer wieder nervös zwischen den Räumen hin und her, um den Stand der Auszählung zu erahnen. „Aufgeregt“, sagt die Architektin gegenüber der RHEINPFALZ auf die Frage, wie sie sich fühle.

Gegenkandidat Uwe Volk (SPD) gibt sich da gelassener, steht stoisch fast den ganzen Abend in der Nähe des Bildschirms, der per Live-Update die Zwischenstände in die Mensa überträgt, muss sich gegen Ende angesichts der ernüchternden Zahlen aber setzen. 29,1 Prozent der Stimmen holt der 61-jährige Diplomverwaltungswirt. „Ich bin froh, dass es in die Stichwahl geht“, kommentiert er den Wahlausgang und gibt sich optimistisch: „Der Ausgang der Stichwahl ist offen.“ Aufgrund des dritten Kandidaten sei Volk klar gewesen, dass es zu einer Stichwahl kommen werde.