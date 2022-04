Was passiert, wenn man einen Stein auf ein Auto schmeißt? Genau das wollten ein acht- und 13-jähriges Mädchen am Montag herausfinden und probierten es an der K14 am Kohlhof aus. Wie die Polizei mitteilt, fuhr dort gegen 17.30 Uhr von Schifferstadt kommend in Richtung Limburgerhof ein 44-jähriger Autofahrer, als er plötzlich einen lauten Schlag an seinem Fahrzeug hörte. Er sah, dass seine Windschutzscheibe einen riesigen Steinschlag hatte. Da weder vor noch hinter ihm Autos fuhren, hielt der Geschädigte an und entdeckte hinter einer Hecke die Mädchen. Er rief die Polizei. Die beiden Mädchen gaben zu, durch ein Video im Internet zu diesem gefährlichen „Experiment“ animiert worden zu sein. Das wollten sie nachahmen, um zu sehen, was passiert. Den Kindern wurde klar gemacht, dass es durch solche Aktionen zu folgenschweren Unfällen kommen kann. Die Polizei geht davon aus, dass auch andere Autos beworfen wurden. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Hinweise geben können, können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.