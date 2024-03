25 Männer und 16 Frauen wollen für die SPD in den neuen Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen einziehen. An der Spitze: der Dudenhofener Jürgen Hook.

Alle Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni seien bei der Versammlung des Gemeindeverbands einstimmig gewählt worden, teilt die SPD mit. Angeführt wird die Liste vom Dudenhofener Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat Jürgen Hook. Dahinter folgt mit Marlies Denne eine laut SPD „langjährige Stütze des bürgerschaftlichen Engagements“ aus Harthausen.

Auf der Liste spiegele sich auch der Generationswechsel innerhalb der SPD wider: Mit den neu gewählten Ortsvereinsvorsitzenden Jan Kritzer aus Dudenhofen und Khader Awwad aus Harthausen übernimmt die Generation der „40er“ vordere Listenplätze. Aus Hanhofen kommen die beiden jüngsten Kandidatinnen: Hannah Schmitt mit 19 Jahren und Lilly Hänlein, die am Vortag der Wahl ihren 18. Geburtstag feiert.

„Mit dieser Liste bieten wir den Wählerinnen und Wählern eine sehr gute Mischung aller Altersgruppen und Menschen mit unterschiedlichsten persönlichen und beruflichen Hintergründen, darunter auch Kandidaten, die noch kein SPD-Parteibuch haben“, freute sich die Gemeindeverbandsvorsitzende Sabine Marczinke.

Sowohl Spitzenkandidat Hook als auch Verbandsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) betonten, dass wichtige Weichenstellungen anstehen: Neben dem Neubau von Feuerwehrstandorten in Römerberg und Harthausen, der kommunalen Wärmeplanung und der Anpassung an den Klimawandel stehe vor allem die Modernisierung der Verwaltung an.

Die Liste

1. Jürgen Hook (Dudenhofen/Du), 2. Marlies Denne (Harthausen/Ht), 3. Herbert Martin Kälberer (Römerberg/Rö), 4. Christian Hänlein (Hanhofen/Hn), 5. Jan Kritzer (Du), 6. Khader Awwad (Ht), 7. Sabine Marczinke (Rö), 8. Kirsten Ohlinger-Stauder (Hn), 9. Frank Heider (Du), 10. Christina Vogelsang (Ht), 11. Doris Aschenbrenner (Rö), 12. Willi Aures (Ht), 13. Elke Sprau (Du), 14. Kurt Humm (Ht), 15. Marcel Cappel (Rö), 16. Ursula Karl (Hn), 17. Ronja Hook (Du), 18. Nina Awwad (Ht), 19. Marion Leutner (Rö), 20. Volker Schmitt (Hn), 21. Wilhelm Kannegießer (Du), 22. Walter Storck (Ht), 23. Tobias Schmidt (Rö), 24. Isabel Sorg (Hn), 25. Simone Radler (Du), 26. Manuel Biermann (Ht), 27. Daniela Kälberer (Rö), 28. Lilly Hänlein (Hn), 29. Susanne Daßler (Du), 30. Ulrich Matthäus Sperling (Ht), 31. Martin Rohr (Rö), 32. Hannah Schmitt (Hn), 33. Otto Nörenberg (Du), 34. Helmut Biermann (Ht), 35. Dirk Pohlmann (Rö), 36. Günther Schmitt (Hn), 37. Michael Gauweiler (Du), 38. Bernd Geißler (Rö), 39. Uwe Lingenfelder (Du), 40. Peter Slowak (Rö), 41. Werner Löffler (Du).