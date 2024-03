Sie hatte ihre Absicht zur erneuten Kandidatur bereits angekündigt, jetzt hat die SPD Hanhofen Silke Schmitt-Makdice auch offiziell zur Kandidatin für das Ortsbürgermeiseramt gekürt. Außerdem hat die Partei eine Liste für den Ortsgemeinderat aufgestellt.

Mit der amtierenden Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice an der Spitze möchte die SPD „auch in den nächsten fünf Jahren die Entwicklung der Ortsgemeinde Hanhofen erfolgreich gestalten“, teilt die Partei mit. Ziel sei es, eine familienfreundliche Politik zu gestalten, in die alle Interessen der Dorfgemeinschaft integriert werden. Eine gut aufgestellte Kita, eine sanierte Grundschule mit Betreuung und die Pflege von liebgewonnenen Traditionen und Angeboten für alle Generationen sind ebenso Ziele wie die Wiederbelebung des Mittagstischs für Senioren, die Verkehrssicherheit, der Klimaschutz, die Sanierung des Friedhofs sowie eine moderne Ausstattung des Bauhofs.

Silke Schmitt-Makdice führt auch die mit jeweils zehn Frauen und Männern bestückte Kandidatenliste für die Ortsgemeinderatswahlen im Juni an. Mit 18 Jahren am Wahltag ist Lilly Hänlein die jüngste Kandidatin und mit 73 Jahren Günther Schmitt auf Listenplatz 20 der älteste. Der Vorsitzende Andreas Wehrmeister freute sich über die Mischung aus jungen und erfahrenen, aus neuen und bewährten Kandidaten.

Die Liste

1. Silke Schmitt-Makdice, 2. Kirsten Ohlinger-Stauder, 3. Christian Hänlein, 4. Pia Claus, 5. Volker Schmitt, 6. Isabel Sorg, 7. Christoph Kehl, 8. Ursula Karl, 9. Alexander Zschach, 10. Patricia Borck, 11. Ullrich Kühn, 12. Pia Scherb, 13. Lilly Hänlein, 14. Nicklas Kühn, 15. Winfried Grundhöfer, 16. Hannah Schmitt, 17. Andreas Wehrmeister, 18. Jochen Ebli, 19. Ulrike Smith, 20. Günther Schmitt, 21. Friederike Ebli.