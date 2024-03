Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter realistischen Bedingungen haben die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die Rettung von Menschen aus einem brennenden Gebäude geübt. Dabei ging es vor allem um eine bessere Zusammenarbeit.

Um 9.30 Uhr erfolgte am Samstagmorgen der Übungsalarm, der Feuerwehr und Katastrophenschutz über den Einsatzort im evangelischen Gemeindehaus in der Stadtgrabenstraße in Lambsheim informierte.