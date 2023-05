Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für die Helfer bleibt: Die Bereicherung der eigenen Persönlichkeit durch die Begegnungen mit älteren Menschen und deren überwältigende Dankbarkeit. Zu Rückschau und Fazit des (vorläufigen) Abschlusses der Shuttlefahrten von Hanhofen und Harthausen zum Impfzentrum in Schifferstadt trafen sich die ehrenamtlichen Teilnehmer am Dienstagnachmittag im Hof des Hanhofener Ortsbeigeordneten Bernhard Steigleider (SPD).

Der Ortsbeigeordnete war Projekt-Koordinator und neben Pia Claus, Manuela Hänlein, Martin Neureither, Helmut Wakolbinger, Günther Schmitt und Anne Uhl auch Fahrer. Manfred Nuber