Was bleibt einem im Lockdown? Den Unkreativen Netflix. Ups, das ist böse. Mal in die Röhre schauen kann schließlich Spaß machen. Etwas in die Röhre schieben auch. Viele werden gerade zu leidenschaftlichen Köchen und Bäckern. Sie wollen in dieser Serie die anderen motivieren, die es satt haben, neben Homeoffice und Homeschooling noch am Herd zu stehen. Den Auftakt der Reihe macht Gudrun Hauck-Reiss, die nicht nur weiß, was uns schmeckt, sondern auch, was für uns gut ist.

Feldsalat, Salzkartoffeln und Spiegelei stehen an dem Tag, als wir mit Gudrun Hauck-Reiss telefonieren, auf dem Speisezettel. „Normalerweise hätte es knusprige Bratkartoffeln gegeben“, sagt sie. Aber im Moment werden Kalorien gezählt. Zusätzlich zum Lockdown hat eine Fußverletzung die Rödersheim-Gronauerin ausgebremst. Aber als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, Kochkursexpertin und Landfrau weiß sie jedes Essen aufzuwerten, in diesem Fall etwa mit gerösteten Sonnenblumen- und Kürbiskernen. „Es muss nicht immer Speck sein, und die Kerne liefen wichtiges Zink.“

Feldsalat, Salzkartoffeln und Spiegelei ist für Gudrun Hauck-Reiss überhaupt ein gutes Essen. In zweifacher Hinsicht. „Es ist superlecker und gesund.“ Die Kartoffeln liefern wichtige Kohlenhydrate. Ei enthält biologisch wertvolles Eiweiß, das sehr gut verdaulich ist. Der menschliche Körper kann dieses Eiweiß zu fast 100 Prozent verwerten. Im Eigelb stecken B-Vitamine und Folsäure. Feldsalat hat Eisen. „Und Vitamin C, das uns wiederum hilft, das Eisen zu verwerten“, erklärt Gudrun Hauck-Reiss. „Das ist überhaupt der Grund, warum an viele Gerichte gerne ein Spritzer Zitrone kommt: um wertvolle Nährstoffe zu lösen.“

Gut für die körpereigene Polizei

Eine gute vollwertige Ernährung ist Gudrun Hauck-Reiss wichtig. Und in Corona-Zeiten noch wichtiger. „Um die körpereigene Polizei aufzubauen, die Viren abwehrt.“ Die Zutaten spielen dabei eine Rolle und ihre Kombination. Wichtig sei es, sich mit regionalen Produkten zu versorgen und das zu essen, was gerade wächst. Da muss man nicht lange grübeln: Das ist hierzulande im Winter Kohl. „Oder Rote Bete“, sagt die Ernährungsexpertin. Wintergemüse sei supergesund – vor allem wegen der vielen sekundären Pflanzenstoffe –, stehe jedoch bei vielen nicht so hoch im Kurs. „Und deshalb kommt es noch viel zu selten auf den Tisch. Dabei kann man unheimlich kreativ werden und sogar exotisch denken. Das hilft dann auch dabei, Kohl besser zu verdauen.“

In der Tat lassen viele Leute die Finger von Wirsing, Rotkohl und Co., wegen des Aufruhrs und der Winde, die Kohlsorten in unserem Darmtrakt auslösen können. Doch soweit muss es gar nicht kommen, meint die Rödersheim-Gronauerin. „Es kommt darauf an, wie man Kohl zubereitet und würzt. Ich rate jedem, zu probieren und zu experimentieren.“ Wer Probleme mit ihm hat, sollte Kohl garen. Also kochen, dünsten oder dämpfen. „Völlig egal, gut weich sollte er werden. Wer keine Probleme hat, kann Kohl auch al dente essen und im Wok zubereiten.“

Wohl bekomm’s: Kohl exotisch würzen

Kümmel, Wacholder, Lorbeer und Nelken helfen außerdem, Kohl verdaulicher zu machen. Ganz traditionell. Auch Senföle regen die Verdauungssäfte an. „Wer mag, kann mit Senfmehl als Gewürz arbeiten, oder noch exotischer werden und mit Ingwer und Kurkuma kochen, beides ist sehr gesund und gut für den Magen.“ Gudrun Hauck-Reiss hat auch gleich eine Anleitung parat: „Zwiebeln mit einem daumengroßen Stück Ingwer goldgelb anbraten, einen halben Weißkohl fein geschnitten dazu geben und gut garen. Dazu schmecken Kartoffeln, Reis oder auch Couscous.“ Die Landfrau schüttelt Rezepte einfach so aus dem Ärmel und man bekommt Lust, sich direkt an den Herd zu stellen und loszulegen.

„Beim Kochen kann man die ganze Familie einbinden, wenn ohnehin schon alle zu Hause sind. Kinder essen viel mehr, wenn sie mitkochen und sich einbringen können“, berichtet Gudrun Hauck-Reiss aus Erfahrung, da sie selbst Mutter ist, Kinderkochkurse leitet und mit dem Landfrauenverband in Grundschulen den Ernährungsführerschein anbietet.

Wenn dann alle um den Tisch sitzen, gilt noch eine Regel: „Gut kauen“, sagt Gudrun Hauck-Reiss. Der Speichel hilft beim Vorverdauen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort: Gut gekaut ist halb verdaut. Und noch besser ist es, wenn einem beim Anblick des Mittagessens das Wasser im Mund zusammenläuft. „Denn wenn es uns schmeckt, hilft es noch mal unserer Verdauung.“ In diesem Sinne: Wohl bekomm’s und viel Spaß beim Kochen.

Das Rezept: Quarkbrötchen mit Schokodrops

Kartoffeln. Feldsalat. Eier. Daraus lässt sich ein nahrhaftes und gutes Mittagessen kochen. Das leuchtet jedem ein. Nahrhaft und gut kann aber auch ein Nachtisch sein. Obstsalat etwa. Oder Quarkbrötchen. Sie können Homeschooling- und Homeoffice-Gestressten zudem als Nervennahrung gereicht werden. Gudrun Hauck-Reiss hat uns ein Rezept aus einem ihrer Kinderkochkurse verraten.

Zutaten: Für acht Brötchen braucht man 150 Gramm Magerquark, 2 Esslöffel Milch, 6 Esslöffel Öl, 1 Ei, eine Prise Salz, 3 Esslöffel Zucker, 300 Gramm Mehl (am besten Type 1050 oder Vollkornmehl), 1 Päckchen Backpulver, 3 Esslöffel Schokostückchen.