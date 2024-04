Sich gesund ernähren und keine Sorgen über Herkunft und Behandlung der Lebensmittel machen müssen? Das ermöglicht der eigene Anbau. Gelegenheit dazu bietet der Sonnenhof in Hochdorf-Assenheim, der Parzellen in einem Saisongarten verpachtet.

„Die Samen haben wir schon bestellt“, erzählt Rita Bergtholdt. Mit ihrem Mann Jürgen bereitet sie die wahlweise 40 oder 80 Quadratmeter großen Parzellen des Tegut-Saisongartens vor. Tomaten und einige Salatsorten haben die beiden bereits im März eingesät, im April sollen nun Blumenkohl und Kohlrabi folgen. „Auch Mangold wollen wir setzen, vielleicht kommen auch noch Salatgurken und Zucchini dazu“, verrät sie. Insgesamt etwa 20 Kulturen sollen es am Ende werden, die das Duo vorzieht, bis es die Parzellen ab Mai an die Pächter übergibt. „Das nötige Wasser und die Geräte stellen wir ebenfalls bereit“, erklärt Rita Bergtholdt.

Die Pächter sollen sich dann zunächst um die bereits angelegten Gemüse- und Salatsorten kümmern, können auf einem freigelassenen Teil der Parzelle aber auch mit eigenem Saatgut experimentieren. Anschließend ernten sie alles, um aus den frischen, garantiert ökologisch angebauten Lebensmitteln leckeres Essen zuzubereiten. Mitmachen darf jeder, spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Lust und Freude am Gärtnern sollte man schon haben“, nennt Rita Bergtholdt als einzige sinnvolle Voraussetzung. Fragen beantworten ihr Mann und sie gerne, geben selbstredend den Hobbygärtnern auch Tipps. „Ich werde auch einmal in der Woche vorbeischauen und sehen, wie es läuft“, verspricht sie. „Außerdem werden die Teilnehmer sich bestimmt untereinander austauschen und gegenseitig voneinander lernen“, ist sie sicher.

800 Quadratmeter zum Gärtnern

Auch für sie selbst sei das Projekt Neuland – nicht, was den gärtnerischen Teil betrifft natürlich. Damit ist die Hochdorf-Assenheimerin, die Landwirtschaft mit ihrem Mann im Nebenerwerb betreibt, bestens vertraut. Aber einen Saisongarten bietet die Familie zum ersten Mal an, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelmarkt-Betreiber Tegut, der bis Herbst 2022 auch eine Filiale im benachbarten Dannstadt-Schauernheim betrieben hat. „Die kümmern sich um die Werbung und stehen bei Fragen zur Seite“, erläutert Bergtholdt. Der zirka 800 Quadratmeter große Tegut-Saisongarten beim Sonnenhof ist der erste in der Pfalz. „Daher sammeln wir dieses Jahr erst mal Erfahrungen und reden mit anderen Landwirten, die das schon einige Jahren machen“, erzählt sie.

Auf dem Acker, auf dem die Hobbygärtner schon bald solo oder im Team loslegen sollen, haben die Bergtholdts früher Kartoffeln und Getreide angebaut. Ein Teil davon ist jetzt für ihre Hühner reserviert, der Rest des Geländes in drei größere Flächen für den Saisongarten unterteilt. Aus dem Boden komme schon einiges raus, erklärt Rita Bergtholdt.

„Eine Parzelle mit 40 Quadratmetern sollte für zwei bis drei Personen reichen“, bietet sie ein bisschen Orientierung. Damit lasse sich das kleine Stück Land auch gut von einer Familie mit Kindern bewirtschaften. Vorstellbar sei aber ebenso, dass sich hier eine Kita-Gruppe oder eine Schulklasse gärtnerisch betätigt. Immerhin sei der Sonnenhof auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen. „Mitmachen dürfen auch Auswärtige. Wir haben unter anderem Interessenten aus Neuhofen und Schifferstadt“, berichtet sie.

Noch Fragen?

Eine Parzelle im Saisongarten des Sonnenhofs kostet für 40 Quadratmeter 175 Euro, für 80 Quadratmeter 295 Euro pro Saison. Die Saison dauert bis November. Interessenten erreichen Familie Bergtholdt telefonisch unter 0171 2855543 oder per E-Mail an bergtholdt-sonnenhof@bergtholdt.de. Weitere Informationen zum Tegut-Saisongarten-Projekt gibt es außerdem im Internet unter www.tegut.com/saisongarten.