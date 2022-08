Mit 84 Kilometern pro Stunde anstatt erlaubten 50 ist ein Pkw in die Geschwindigkeitskontrolle der Schifferstadter Polizeibeamten am Donnerstag gefahren. Damit werden ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Bei der Geschwindigkeitsmessung auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip im Bereich des dortigen Campinggebiets erwischten die Beamten insgesamt elf Verkehrssünder. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Nacht in der Nähe des Schifferstadter Südbahnhofs fiel ein 42-jähriger Autofahrer den Polizisten auf, da er an seinem Pkw einen Heckspoiler angebracht hatte. Eine so genannte allgemeine Betriebserlaubnis dafür konnte der Fahrer nicht vorweisen. Somit erlosch die Betriebserlaubnis für sein Auto und dem Fahrer wurde nur noch die Fahrt zu einer Prüfstelle gestattet. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.