Vermutlich war es Diebesgut, mit dem die beiden Männer (26 und 47 Jahre alt) in Mutterstadt unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie in der Nacht zum Montag gegen 0.10 Uhr in der Neustadter Straße kontrolliert. Der 47-Jährige schob ein Mountainbike (Kinderrad) der Marke Titan (schwarz/neongelb), der 26-Jährige führte eine Tasche mit einem Bolzenschneider, einer Fahrradpumpe und einem Paar weißen Nike-Airforce Turnschuhen mit. Sie haben den Beamten nicht beweisen können, dass ihnen die Gegenstände gehörten, darum seien die Sachen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden. Die Polizei vermutet, dass die Dinge zuvor in Mutterstadt, Dannstadt-Schauernheim oder Rödersheim-Gronau gestohlen wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.