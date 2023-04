Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist geeignet und machbar, um den Fluglärm über Bobenheim-Roxheim zu vermindern, ohne dass der Wormser Flugplatz auf dem Spiel steht? Diese knifflige Frage wurde zuletzt am Dienstag diskutiert. Hier der aktuelle Stand in dem Konflikt.

In einer von Andy Becht (FDP), dem Staatssekretär im Wirtschafts- und Verkehrsministerium anberaumten Videokonferenz sind am Dienstag ganz schön viele Menschen zusammengekommen: Vertreter der