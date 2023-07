Für Neuanschaffungen und die Reparatur von Material für die Freiwillige Feuerwehr hat der Rat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in seiner jüngsten Sitzung rund 235.000 Euro bewilligt.

Gekauft werden ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (60.567 Euro) für Atemschutzgeräte. Hintergrund ist die Umsetzung der sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung, also dem Separieren und Reinigen kontaminierter Schutzkleidung und -geräte nach Einsätzen, erläuterte Bürgermeister Michael Reith (SPD). So soll verhindert werden, dass Schadstoffe von den Einsatzstellen der Feuerwehrleute bis in den privaten Bereich mitgenommen werden.

Repariert und instandgesetzt werden soll ein Hilfelöschfahrzeug am Standort Lambsheim (rund 31.800 Euro). Auf Nachfrage aus dem Plenum betonte Reith, dass im kommenden Jahr ein neues Kraftfahrzeug für den Standort Heuchelheim als Ersatz für ein 20 Jahre altes Feuerwehrauto angeschafft werden soll. Für die beschlossene Ersatzbeschaffung des am Bug beschädigten Rettungsboots am Standort Lambsheim werden rund 73.400 Euro fällig.

Zur Katastrophenschutzausstattung zählt ein Teleskoplader, der neu beschafft wird – allerdings handelt es sich um ein gebrauchtes, generalüberholtes Gerät, Baujahr 2018, mit 6170 Betriebsstunden. Das Basisgerät wird ergänzt um eine Palettengabel und eine Greifschaufel. Beides dient zum Bewegen schwerer Lasten, etwa auch bei Unfällen zum Drehen eines umgekippten Fahrzeugs. Der Teleskoplader für insgesamt rund 70.000 Euro soll an der zentralen Übungsfläche der Feuerwehr beim Wertstoffhof Heßheim stationiert werden, so Reith. Auf Anregung von Ken Stutzmann (SPD) soll für den bei Feuerwehren „nicht üblichen“ Teleskoplader beim Kreis – andere Wehren oder das THW würden von der Anschaffung auch profitieren – ein Zuschuss beantragt werden.