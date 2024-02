Die diesmal ziemlich kurze Fasnachtskampagne nähert sich dem Finale. Und damit verlagert sich die Narretei auf die Straße – mit Umzügen und Straßenfasnacht. Wo und wann unter freiem Himmel was Närrisches los ist.

Nachdem der Fasnachtsumzug der Orte in der Verbandsgemeinde Maxdorf im vergangenen Jahr noch ausgefallen ist, können heuer die Narren und Närrinnen wieder kostümiert zu Fuß oder auf Wägen durch die Straßen ziehen. Oder eben am Straßenrand stehen, zuschauen und mit den Aktiven der Karnevalvereine Floßbachschwalben (Maxdorf) und Kraniche (Birkenheide) mitfeiern. Der Umzug wird sich diesmal am Samstag, 10. Februar, ab 14.11 Uhr durch Birkenheide schlängeln.

Die Teilnehmer stellen sich ab etwa 12.30 Uhr in den Straßen Bruchweg, Feuerbergstraße sowie Hundertmorgenstraße auf und nehmen dann folgenden Zugweg: Lessingstraße, Albertine-Scherer-Straße, Maxdorfer Straße, Mühlstraße, Waldstraße. An der Ecke Waldstraße / Albertine-Scherer-Straße / Goethestraße löst sich der Umzug auf.

Aus organisatorischen Gründen, so die Verwaltung, wird für die genannten Straßen am Umzugstag bereits ab 9 Uhr ein absolutes Halteverbot angeordnet. Die Sperrung der Zufahrten nach Birkenheide wird dann spätestens ab 13 Uhr erfolgen.

Laut Ankündigung wird anschließend im Dorfzentrum in der Waldstraße – zwischen den Einmündungen Blumenstraße und Mühlstraße – bis etwa 18 Uhr Straßenfasnacht gefeiert. In dieser Zeit gibt es eine innerörtliche Umleitung des Verkehrs über die Blumenstraße, Maxdorfer Straße, Weisenheimer Straße, Mittelstraße sowie die Mühlstraße.

Straßenfasnacht und Umzug gibt es auch in Mutterstadt, allerdings zum Ausklang am Fasnachtdienstag, 13. Februar. Der Umzug beginnt um 14.11 Uhr und führt über die Blockfeldstraße, Neustadter Straße und Bohligstraße bis zum Messplatz. Vor, während und besonders nach dem Umzug können die Besucher bei der Straßenfasnacht im Bereich des Herrmann-Belzner-Platzes (Vorplatz Palatinum) bei der Straßenfasnacht feiern.

Rosenmontag ist traditionell der Tag, an dem die Altriper Fasnachter auf die Straße gehen. Beginn des Umzugs ist um 14.11 Uhr. Die Zugstrecke führt über Ludwigstraße, Speyerer Straße, Trifelsstraße, Rheingönheimer Straße und wieder Ludwigstraße. Laut Karnevalsgesellschaft Die Wasserhinkle wird im Anschluss im Bürgerhaus Alta ripa gefeiert.

In Schifferstadt wird nicht im Umzug gelaufen, gefeiert wird dort trotzdem zünftig. Ahoi heißt es am Sonntag, 11. Februar, bei der Schifferstadter Straßenfasnacht. Los geht es um 13 Uhr auf dem Gelände rund um den Schillerplatz. Die närrische Meile umfasst 13 Aussteller und eine zentrale Musikanlage. DJ Jens Huthoff sorgt für die passende Musik – bis 18 Uhr wird gefeiert.

Damit weniger Plastikbecher im Müll oder auf der Straße landen, wird das 2020 erstmalig eingeführte System der Mehrwegbecher wieder umgesetzt. Die Becher sind zwar auch aus Plastik – genauer Polypropylen –, können dafür aber nach Angaben der Stadtverwaltung mehrere Jahre lang immer wieder benutzt werden. Die Becher gibt es zum Preis von zwei Euro an jedem Stand mit Getränkeausschank zu kaufen. Es handelt sich nicht um ein Pfandsystem, die mitgebrachten Becher werden gegen einen neuen ausgetauscht. Und: Die Besucher haben ein praktisches Andenken an die Fastnachtssause.

Auch in Schifferstadt gilt wieder die Gefahrenabwehrverordnung. Demnach sind branntweinhaltige Getränke sowie das Mitführen und die Verwendung von Glasbehältnissen auf der Festmeile verboten – und das Mitführen von „Anscheinswaffen“.