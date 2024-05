Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend zwischen 19.45 und 21.20 Uhr in der Kollerstraße in Otterstadt beobachtet haben, wie ein geparktes Motorrad beschädigt wurde. Details zum Unfallverursacher beziehungsweise dessen Fahrzeug sind bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.