Seit etwa einem halben Jahr gibt es den kleinen FCK-Fanclub Niddsem in Großniedesheim. Die Gruppe hat sich just zum Beginn des Abstiegskampfs ihres Lieblingsvereins, des 1. FC Kaiserslautern, gegründet. Einige von ihnen fahren zum Pokalfinale am Samstag in Berlin.

„100.000 Pfälzer werden am Samstag in Berlin sein“, sagt Steffen Walther, Vorsitzender des FCK-Fanclubs Niddsem aus Großniedesheim. Er ist voller Vorfreude auf das anstehende Pokalfinale.