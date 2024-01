Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Berghäuser Straße 34 – gleich neben der Mediathek – entsteht die erste und bisher einzige Buchhandlung in Römerberg. Anna-Nina Zettler erfüllt sich damit einen lange gehegten Lebenstraum. Am Samstag in zwei Wochen will die 35-Jährige „Anna’s Buchladen“ gemeinsam mit Bücherwürmern der Gemeinde offiziell eröffnen.

Anna-Nina Zettler feiert die Rückkehr in die Heimat und ihre neu gewonnene Selbstständigkeit im zitronengelben Ohrensessel. Vier Jahre ihrer Kindheit