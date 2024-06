Mit 66,4 Prozent der abgegebenen Stimmen ist Matthias Hoffmann (Grüne) als Römerberger Ortsbürgermeister wiedergewählt worden. 68,5 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.

Mit dem Ergebnis zeigte sich Hoffmann am Sonntagabend zufrieden: „Die Bürger haben mir ein bisschen mehr Stimmen gegeben als beim ersten Mal.“ 2019 setzte er sich mit 65 Prozent gegen CDU-Kandidat Mathias Müller in der Stichwahl durch. „Die Situation hatte ich vor fünf Jahren auch“, sagt der Ortsbürgermeister zur Tatsache, dass rund ein Drittel der Wähler das Kreuz nicht hinter seinem Namen gemacht hat. Wirklichen Wahlkampf habe er ohne Gegenkandidaten nicht machen können. „Ich hätte mich gefreut, mit jemandem Argumente austauschen zu können.“

Hoffmann ist seit 1999 bei den Grünen. Bei der BASF machte er eine Ausbildung zum Biologielaboranten und arbeitete 40 Jahre lang im BASF-Agrarzentrum Limburgerhof. 2020, im Jahr nach seinem Amtsantritt, gab er seinen Beruf jedoch auf, um sich voll auf die Arbeit im kommunalen Ehrenamt konzentrieren zu können.

In seiner zweiten Amtszeit will er „sehen, wie Dinge fertig werden“. Man wolle beispielsweise zwei Kitas bauen. Der Beschluss des Gemeinderats dazu sei mittlerweile sieben Jahre alt, aktuell warte die Verwaltung auf die Baugenehmigung, „die uns im März versprochen wurde. Das ist einfach zu lang“, bemängelt er. Es sei unwahrscheinlich, wie zäh solche Prozesse abliefen.

In Römerberg spiele zudem der Starkregenschutz eine wichtige Rolle. So sei unter anderem geplant, in Mechtersheim ein Frühwarnsystem zu installieren. Das solle anzeigen, ob normaler oder Starkregen droht, so Hoffmann.