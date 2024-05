Ein Konzert mit deutlichen Botschaften haben die Magic Gospel Voices aus Heiligenstein mit „Chansons d’Amitié – Lieder der Freundschaft“ zum Partnerschaftsjubiläum Römerberg-Mainvilliers in der Rhein-Pfalz-Halle gegeben.

Für Gemeinschaft, gegen Krieg – diese Botschaften stehen vor allem bei den „Magic Kids“ des MGV im Vordergrund: Da beeindruckt es besonders, wenn die (Klein-)Kinder sehr ausdrucksstark mit Mimik und Gestik singen. „Wer, wenn nicht wir“ und „Lasst uns Freunde sein“ betonen, dass es selbstverständlich sein sollte, „dass jeder zu dem anderen steht“ und dass alle an „einer besseren Welt arbeiten“ sollten. Und nebenbei bestärkt das Lied natürlich auch die Partnerschaft Römerbergs zu Mainvilliers mit der Liedzeile „für ein starkes Freundschaftsband“.

Nenas Hit „99 Luftballons“ wurde von ihrem Texter Carlo Karges gegen Ende des Kalten Krieges geschrieben, als er bei einem Konzert der Rolling Stones eine große Menge Luftballons in den Himmel steigen sah und sich fragte: „Was würde wohl geschehen, wenn sie über die Grenze nach Ostberlin treiben und eine militärische Kettenreaktion auslösen?“ Auch „Kinder an die Macht“ bleibt bei diesem Thema: „Armeen aus Gummibärchen“, „Panzer aus Marzipan“, „Kriege werden aufgegessen“. Und so bleibt der Traum, „dass auf der ganzen Welt nicht mehr Gewalt und Hass regiert, sondern Freundlichkeit und Frieden“. Wenn das kein starker Appell der Kleinen an die Großen, vor allem an solche in politischer und wirtschaftlicher Verantwortung ist, ihnen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Die Liebe im Mittelpunkt

Auch die Großen, die „Magic Gospel Voices“, haben ihre Vorträge, die reich an Emotionen sind und auch genauso rübergebracht wurden, unter ein übergreifendes Thema gepackt: die Liebe. Wer denkt da nicht an Paris? „Man sieht eine Entwicklung in den Beziehungen mit Steigerung“, erzählt der MGV-Vorsitzende Hartwig Humbert. Und der Chor wollte dem Konzert „ein Stück französischen Charakter geben“, indem man vorab „Chanson d’Amour“ darbot und Teile der deutschen und englischen Songs im Programmheft ins Französische übersetzte, ebenso wie die Moderation. Die schwungvolle Liebe am Anfang einer Beziehung mit „I’m a Believer“, eine Abschiedssituation mit „Leaving on a Jet Plane“, die oder den Geliebten als Inspiration mit „You’re the Inspiration“ und natürlich die Liebesgöttin „Venus“ dürfen da nicht fehlen. „Liebe ist alles“ bekommt noch durch die Solo-Performance von Brigitte Weinstein-Schlarp und Dirigent Bernd Camin eine besondere Note und Betonung, zumal es zur Rosenstolz-Version auch eine französische gibt. Rein instrumental und mit viel Gefühl spielte die Band „Just the Two of Us“ und „St. Thomas/Mas Que Nada“.

An den Vortrag der Kinder knüpfte der Chor mit „River of Freedom“ an – keine Ketten mehr tragen, frei sein. Auch „The Logical Song“ geht in diese Richtung: Kinder werden dazu erzogen, dass sie Rollen lernen und verkörpern. Dabei vergessen sie aber, wer sie wirklich sind. Beim Konzert am Samstag – daran ließen die Sängerinnen und Sänger keinen Zweifel – waren allerdings Jung wie Alt ganz bei sich.