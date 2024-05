Gab es am Freitagnachmittag eine Entführung in Otterstadt? Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, habe eine Zeugin in der Rathausstraße beobachtet, wie eine ältere Frau durch zwei Männer genötigt wurde, sich über einen geöffneten Kofferraum zu beugen, um in diesen einzusteigen. Dabei sei auch ein Messer benutzt worden. Ob die ältere Frau tatsächlich einstieg, konnte die Zeugin nicht mehr beobachten. Das Auto sei anschließend in unbekannte Richtung davongefahren. Die beiden Männer sollen mit dunkelblauen Hoodies und schwarzen Hosen bekleidet gewesen sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Geländewagen oder SUV neueren Datums handeln. Die ältere Frau konnte die Zeugin nicht näher beschreiben. Intensive Fahndung erbrachte keine weiteren Erkenntnisse. Weitere Meldungen zu dem Sachverhalt wurden bis Freitagnachmittag nicht an die Polizei herangetragen. Es lagen auch keine Hinweise auf eine vermisste Person vor.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die am Freitag gegen 15.05 Uhr in der Rathausstraße oder Umgebung in Otterstadt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.kdd@polizei.rlp.de entgegen.