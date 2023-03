Eine Fachfirma ist vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) damit beauftragt worden, in Kleinniedesheim eine Verkehrserhebung durchzuführen. Laut einer Mitteilung der Firma an die Ortsgemeinde werden in diesen Tagen in der Großniedesheimer, der Wormser und der Bobenheimer Straße automatische Zählgeräte installiert. Gearbeitet werde mit Videosystemen und teils mit Seitenradar. Die kleinen dunklen Kästen würden beispielsweise an Schildern oder Lampenmasten befestigt. Bei der Videoerfassung wird laut Mitteilung des Unternehmens darauf geachtet, dass weder die im Fahrzeug sitzenden Personen noch Fußgänger oder Autokennzeichen erkennbar sind. Datenschutzrechtliche Belange würden bei der Zählung nicht berührt, wird versichert. Hintergrund der bis 15. März dauernden Aktion sind vermutlich die wiederholten Vorstöße und Anträge der Ortsgemeinde in Sachen Verkehrsberuhigung. Sie beklagt seit Längerem, dass in den genannten Straßen, die viel befahrene Durchgangsstraßen sind, die Geschwindigkeiten zu hoch seien und der Schwerlastverkehr zugenommen habe.