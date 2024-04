In der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden Kegeln sind die Entscheidungen gefallen. An der Aufstiegsqualifikation zur 2. Bundesliga Mitte nehmen Meister VKC Eppelheim und als bestes Pfalz-Team der KSV Kuhardt teil. Da aufgrund der neuen Struktur und der Rückkehr der SG GH 78/GW Sandhausen, des KV Liedolsheim und Stolzer Kranz Walldorf in den Nordbadischen Verband kein Team absteigt, wird die Liga von unten aufgefüllt. Deshalb ist das Kellerderby zum Saisonabschluss zwischen dem KV Mutterstadt und dem SKC Mehlingen am Samstag, 13 Uhr, im Kegelcenter Mutterstadt lediglich Pflichtprogramm. Nachdem es für beide Mannschaften während der Saison nicht gut lief, will jeder die Runde mit einem Erfolg abschließen.

Mutterstadts Vorsitzender Wilfried Klaus zeigt sich im Vorfeld optimistisch, da alle Spieler bis auf einige wenige Wehwehchen fit sind, dass die Punkte in Mutterstadt bleiben. „Wir sind kein Favorit“, betont Klaus jedoch. Da Mehlingen im Saisonverlauf auf anspruchsvollen Bahnen meist Probleme hatte, ins Spiel zu finden, ist sein Optimismus nicht unberechtigt.