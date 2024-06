Frank Klingel (FWG) hat als einziger Kandidat in Heuchelheim mit 85,3 Prozent im Vergleich zur Wahl 2019 noch einmal leicht zulegen können. Da holte der 57-jährige Rohrinstallateur 84,8 Prozent. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Klingel zum Start in seine dritte Amtszeit. Das Ergebnis sei die Anerkennung der Wähler für die geleistete Arbeit. „Ich möchte weiter für die Bürger da sein, mich um ihre Probleme kümmern.“ Als erstes müsse nun geschaut werden, dass der Kindergarten fertiggestellt werde. Das sei das alles überragende Ziel und solle spätestens im kommenden Jahr vollendet werden. Auch die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung sei ein Projekt, so Klingel. Und dann stünde ja noch die Renovierung der in die Jahre gekommenen Mehrzweckhalle auf dem Programm.