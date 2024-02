Wegwerfen und neu kaufen war gestern – für Freitag, 8. März, laden die Fairtrade Stadt Schifferstadt, die Gleichstellungsbeauftragten und das Weltladen-Team von 17 bis 19 Uhr wieder ein zum Kleider tauschen in das Pfarrheim St. Jakobus, Kirchenstraße 16. Anderen eine Freude bereiten und „nebenbei“ Umwelt und Geldbeutel schonen, ist laut den Veranstaltern ein Effekt: „Jedes Kleidungsstück, das nicht produziert werden muss, spart Ressourcen ein und verringert Müll.“ Maximal 20 gut erhaltene Kleidungsstücke sind der „Eintritt“. Die mitgebrachten Teile sollen von den Teilnehmern vor Ort sortiert werden nach T-Shirts, Hosen, Pullover und so weiter. Dann kann gestöbert werden. Was nach der Tauschbörse an Kleidung übrig bleibt, geht an die „Wühlmaus“, den Secondhand-Laden des Deutschen Kinderschutzbunds Rhein-Pfalz-Kreis in der Rehbachstraße 4. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.