Die Erweiterung der Heßheimer Kita soll hinter dem Friedhof in der Gerhart-Hauptmann-Straße entstehen. Das haben die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer Sitzung am Dienstag dem Gemeinderat empfohlen. Alle anderen Alternativen schieden nach und nach aus.

Sechs verschiedene Varianten für die Erweiterung der Kita in der Friedhofstraße hatte das Planungsbüro Piske aus Ludwigshafen vorgestellt – inklusive aller Vor- und Nachteile. Als