Eigentlich sollte die Kindertagesstätte der Caritas am Schifferstadter Schwanenweiher längst in Betrieb sein. Doch Pandemie, gerissene Lieferketten und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben das Projekt noch in der Planungsphase zum Erliegen gebracht. Nun soll es endlich weitergehen.

„Es ist fast ein bisschen peinlich, dass wir nach all den Jahren immer noch hier sitzen und über dieses Projekt sprechen“, erklärte Vinzenz du Bellier, Direktor des Caritasverbands