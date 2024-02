Die Kfz-Zulassungsaußenstellen in Heßheim und Dudenhofen bleiben weiter geschlossen. Wie die Kreisverwaltung informiert, dauern die personellen Ausfälle weiter an, weshalb die beiden Außenstellen bis einschließlich Freitag, 1. März, nicht geöffnet sind. Die bereits vergebenen Termine werden auf die Zulassungsstelle in Ludwigshafen umgebucht und die betroffenen Bürger informiert.