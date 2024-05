Mit Freibier und der Verlosung von Sachpreisen wird am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr die Großniedesheimer Kerwe eröffnet. Das Geschehen konzentriert sich diesmal am Sportplatz.

Die Ortsgemeinde verabschiedet sich wie angekündigt von der Zweiteilung der Kerwe und damit vom Eckbachhallen-Parkplatz. Alleiniger Festplatz sei jetzt das Sportgelände, so Bürgermeister Michael Walther (SPD), dort werde wie immer der TuS Angebote machen, und nordwestlich des Sportplatzes betrieben die Tischtennisfreunde das Festzelt.

Schon um 18 Uhr kann man am Freitag Lose bekommen. Nach dem Spektakel der Preisvergabe gibt es ab 20 Uhr Livemusik mit der Band Anplaqd an der Pergola beim TuS. Der Kerwesamstag beginnt um 15 Uhr mit einem Kleinfeld-Fußballturnier auf dem Sportplatz, an der Pergola spielen ab 18 Uhr die Mondays. Wegen des DFB-Pokalendspiels wird ein Public Viewing eingerichtet.

Am Sonntagmittag – nach dem um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst – werden Kerwemenüs und am Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten. Um 14 Uhr treten die Honey Bees auf. Am Montag geht’s um 15 Uhr im Festzelt weiter mit Kaffee, Kuchen und Waffeln sowie dem Lotteriespiel Bingo. Zum Ballonwettfliegen treffen sich Kinder um 17 Uhr, bevor gegen 18 Uhr zum Kerweabschluss die Dubbeglas-Brieder noch mal richtig Stimmung machen.

Das Schaustellergewerbe ist laut Bürgermeister Walther auf jeden Fall mit Süßwaren und einer Wurfbude vertreten, aber es könne sein, dass das Kinderkarussell diesmal fehle. Die Gemeinde habe bisher nur Absagen bekommen. Eine Alternative habe man in der Hinterhand: mehrere Hüpfburgen, die Kinder kostenlos nutzen dürften.