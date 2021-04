Das große Impfen hat begonnen. Deshalb könnte für viele der nächste Sommerurlaub fernab der Heimat wieder in greifbare Nähe rücken. Meer oder Berge, jetzt schon buchen, kurzfristig agieren oder doch lieber zu Hause bleiben? Vor diesen Fragen steht irgendwann jeder, der im Sommer freie Tage hat. Doch welche Pläne haben die Menschen im Kreis?

Zwölf Monate sind eine lange Zeit. Und zwölf Monate ist es her, dass Regina Troubal-Dörner ihre Schwägerin in Italien das letzte Mal in den Arm genommen hat. In der Zeit vor der Corona-Pandemie fuhr die Mutterstadterin mit ihrer Familie zweimal pro Jahr zu den Verwandten in die Nähe von Padua: in den Sommerferien und über Weihnachten. Das südländische Essen, das milde Klima, die Geselligkeit und Gastfreundschaft der Italiener – Regina Troubal-Dörner liebt das Land und die Leute. „Letzten Sommer haben wir schweren Herzens die Reise nach Italien vorsichtshalber abgesagt. Wir wollten kein Risiko eingehen, vor allem im Hinblick auf die deutlich älteren Personen in der Verwandtschaft“, berichtet die Mutter eines elfjährigen Sohns. Und jetzt an Weihnachten stand die Frage nach einem Besuch bei den Verwandten sowieso nicht zur Diskussion. Nun hofft die gelernte Industriemechanikerin, dass es diesen Sommer mit einer Fahrt gen Süden funktionieren wird.

Trotz aller Vorfreude, ein gewisses Maß an Unsicherheit bleibt bestehen. Werden die Sommerferien doch noch verkürzt? Oder was passiert, wenn nur geimpfte Personen nach Italien einreisen dürfen? Für Regina Troubal-Dörner wäre dies ein Albtraum. Denn als Allergikerin kann und darf sie nicht geimpft werden. „Ich habe wirklich Angst davor, dass Reisen ins Ausland bald nur noch erlaubt sein werden, wenn man geimpft ist“, sagt die 47-Jährige traurig. Wie und ob sie dann ihre Verwandten in Italien überhaupt noch besuchen kann – daran möchte sie gar nicht erst denken.

Die Heimat erkunden

Ohne Urlaubspläne für die großen Ferien startet Pietro Balistreri ins neue Jahr. „Ich gehe davon aus, dass meine Familie und ich im Sommer zu Hause bleiben werden.“ Für den Lehramtsstudenten steht fest: Ohne Impfung kein Urlaub jenseits der Landesgrenze. Mit zwei Kindern im Grundschulalter und einer Frau, die zur Risikogruppe gehört, steht für ihn Sicherheit an oberster Stelle. „Im Sommer bin ich bestimmt noch nicht geimpft“, sagt der 32-Jährige. Deshalb verzichtet er lieber, als ein Wagnis einzugehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Familie den Besuch bei Freunden im österreichischen Linz mit anschließender Urlaubswoche am Bodensee abgesagt. Die Enttäuschung war groß, vor allem bei den Kindern. „Wir machten das Beste daraus. Schade war nur, dass auch der Schwimmbetrieb an den Badeseen nicht möglich war“, berichtet der Familienvater, der seit 2016 zum Ausbilderteam der DLRG-Ortsgruppe Neuhofen gehört.

Ein neues Jahr, andere Regeln. Pietro Balistreri wünscht sich, dass durch den Impfstart die strengen Vorschriften jetzt sukzessive gelockert werden können. Dann steht auch einem Besuch im Zoo, der Besichtigung einer Burg oder natürlich dem Sprung ins erfrischende Nass in einer der zahlreichen Badeseen in der Region nichts mehr im Weg. Der gebürtige Neuhofener hat viele Ideen für einen Urlaub zu Hause und freut sich schon jetzt auf die Sommerferien. „Die gemeinsame Zeit mit meiner Familie, egal wo, das ist das Wichtigste für mich“, sagt er.

Italien, die Zweite

Sven Fischer von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen hatte sich vergangenen Sommer auf das Meer gefreut. Cesenatico an der Adriaküste war das ursprüngliche Ziel. Doch dann kam Corona. Im Zuge des angeordneten Lockdowns musste das italienische Urlaubshotel seine Pforten schließen. Da nicht abzusehen war, ob die Unterkunft zum geplanten Reisetermin des Neuhofeners wieder zur Verfügung stand, musste Fischer umdisponieren. Anstatt nach Italien fuhr der 40-Jährige mit seiner Familie ins nahegelegene Allgäu. „Die Tage dort waren großartig und haben uns für den entgangenen Strandurlaub mehr als entschädigt“, berichtet der gelernte Informationstechniker.

In diesem Sommer will der Vater einer dreijährigen Tochter mit Cesenatico einen neuen Versuch starten. Im Hotel angerufen hat er noch nicht. Vor April steht dies bei ihm auch gar nicht auf dem Plan. „Abwarten und beobachten, dann handeln“ ist seine Devise. „Wenn die Infektionszahlen nicht deutlich zurückgehen oder die Quarantäneregeln nach wie vor so streng bleiben, kommt für uns Italien auch in diesem Jahr nicht in Frage“, erklärt der Feuerwehrmann. Wenn irgend möglich, möchte er mit seiner Familie im Sommer aber auf jeden Fall verreisen. Einfach mal raus aus dem Alltagstrott, neue Eindrücke gewinnen, die Seele baumeln lassen. Und sollte es mit Italien nicht klappen, dann bietet Deutschland viele schöne Alternativen.

Fuerteventura ist gebucht

Bei Dirk Hoffmann dreht sich alles um Urlaub. Der 52-Jährige arbeitet im Reisebüro Eisele in Limburgerhof und findet für jeden Kunden das richtige Reiseziel. Seit einiger Zeit verzeichnet der Reisevermittler wieder vermehrte Kundenanfragen. Favoriten bei den Urlaubswilligen sind momentan die Kanaren und die griechischen Inseln. Seinen eigenen Sommerurlaub hat er bereits vor vier Monaten gebucht. Nach einem Wanderurlaub im vergangenen Jahr sind dann Strand, Meer und Palmen angesagt. Mit seiner Familie wird er nach Fuerteventura fliegen. „Ich freue mich jetzt schon darauf“, sagt der Reiseverkehrskaufmann lachend.

Der Fachmann ist bester Hoffnung, dass die Kanaren nach wie vor bereist werden dürfen. Und nachdem die Impftätigkeit jetzt in vollem Gange ist, kann er sich gut vorstellen, dass es in absehbarer Zeit im Reiseverkehr nahezu keine Einschränkungen mehr geben wird. Obwohl die Freude auf den bevorstehenden Urlaub groß ist, wird Dirk Hoffmann die Reise nicht um jeden Preis antreten. „Meine Frau und ich werden die Kinder und uns auf keinen Fall einem Risiko aussetzen“, betont der Familienvater. Und sollten zum Zeitpunkt der Reise für ihr Urlaubsziel noch irgendwelche Quarantäneregelungen gelten, wird die Familie den Urlaub absagen. Er empfiehlt in diesen unsicheren Zeiten allen Urlaubern eine entsprechende Reiseabsicherung, damit für sie kein finanzieller Schaden entsteht.