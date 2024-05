„Ein Fest für Alle“ – am Samstag, 18. Mai, wird in Schifferstadt das erste Inklusionsfest auf dem Kreuzplatz gefeiert, für Menschen jeglicher Herkunft, Status und Alters, wie es heißt. Von 11 bis 22 Uhr gebe es ein buntes und inklusives Bühnenprogramm mit Tanz, Gesang, Jonglage, Rock und Pop, außerdem Bastelstände, Mittanzaktionen, Rollstuhlparcours und Alterssimulationsanzug. Bunt gemischt sei auch das Angebot an kulinarischen Genüssen. Wegen des Fests sind laut Stadtverwaltung von 6 bis 24 Uhr die Speyerer Straße zwischen Brunnengasse, Kreuzgasse und Zwerchgasse sowie die Hauptstraße zwischen Speyerer Straße und Sandgasse gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung der Speyerer Straße wird aufgehoben und eine Sackgasse eingerichtet, dies auch in der Kreuzgasse. Die Umleitung erfolgt über Salierstraße, Rehhofstraße und Mannheimer Straße. Parkplätze gebe es am Südbahnhof, Marienplatz oder auf dem Parkplatz in der Hauptstraße (über Krämer- und Soldgasse).