Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz kommt am Dienstag, 4. April, das letzte Mal zum Parkplatz des Palatinums, Bohligstraße 1. Die eigentlich als Kinderimpftermin angekündigte Aktion soll nun als allgemeiner Impftermin stattfinden, kündigen die Veranstalter an. Erwachsene können sich an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr ohne Termin und gegen Vorlage des Personalausweises eine Schutzimpfung verabreichen lassen. Zu Verfügung stehen die Vakzine von BioNTech, Moderna und Novavax für Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen. Die Einsätze des Impfbusses sind laut Internetseite des Landes ab dem 7. April beendet. Weitere Informationen unter www.impfen.rlp.de/de/impfangebote/ oder ww.corona.rlp.de.