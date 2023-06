Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Vorurteilen aufräumen wollen fünf Frauen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Mit dem Projekt „Der blinde Fleck“ wollen sie über ihre Heimat informieren – und auch darüber sprechen, was ihnen in Deutschland gefällt.

„Viele Deutsche denken, die Ukraine ist ein Teil von Russland“, sagt Iryna Ostapchuk. Dass ihre Heimat ein selbstständiges Land mit seiner eigenen Geschichte und