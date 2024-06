Alle zwei Jahre werden private Gärten in Böhl-Iggelheim bei „Kunst trifft Naturgarten“ zur Galerie. Am Wochenende, 15. und 16. Juni, werden acht Anwesen ihre Tore öffnen und einheimischen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern einen idyllischen Rahmen bieten, um ihre Werke zu präsentieren.

Seit 2012 lädt das Kreativhaus h6 gemeinsam mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim im Zwei-Jahresrhythmus zu der Veranstaltung ein, bei der die Besucher in ungezwungener Atmosphäre Bilder, Skulpturen und Kunsthandwerk betrachten und mit den Künstlern ins Gespräch kommen können. Am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr gibt es zudem Kulinarisches sowie verschiedene Programmpunkte für das Publikum.

Das Kreativhaus h6 als Organisator bietet dabei selbst zahlreichen Ausstellern Raum, sich und ihre Kunst vorzustellen. Nicht nur im Garten, sondern auch im Hof und in den Galerieräumen werden Malerei, Fotokunst, Skulpturen, Dekorationen und Kunsthandwerk gezeigt. Das frühere protestantische Pfarrhaus in Iggelheim, Haßlocher Straße 6, lädt zudem bei Zithermusik und Bewirtung zum Verweilen ein.

Auch die Iggelheimer Malerin Birgit Weinerth öffnet ihren Garten in der Brahmsstraße 4 für weitere Künstler, sodass neben ihren Gemälden unter anderem Skulpturen aus Holz, Stein oder Beton, Schmuck und Gartendeko zu sehen sein werden. Es gibt Musik von der Band Green Shot, Lesungen mit der Autorin Helen M. Sand, Modeschauen und eine Art-Show von Schülern des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer.

Im Ortsteil Iggelheim beteiligen sich außerdem Karin und Kurt Spindler, Sandgasse 16, an „Kunst trifft Naturgarten“. Neben ihren eigenen Töpferarbeiten und Bonsais ist ihr Garten Kulisse für Holzdesignunikate und abstrakte Strukturbilder. Bei Michael und Visitación Sánchez Perez-Klemens, Mozartstraße 14, sind ebenfalls zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu Gast. Unter anderem werden dort Street- & Pop-Art, Filzkunst, Fantasy-Bilder, Edelstahlbäumchen und kreativ gefertigte Kerzen präsentiert. Zwar kein Garten, aber ein mit Blumen, Skulpturen und Holzbank attraktiv gestalteter Treffpunkt ist das Schlewwereck an der Jahnstraße in Iggelheim, an dem ebenfalls Aussteller die Besucher erwarten.

Vier weitere Anwesen, die sich am Wochenende für Kunstliebhaber öffnen, finden sich im Ortsteil Böhl. Bei Anke Oswald, selbst Malerin, in der Ludwigstraße 121 bis 123 werden Künstler ihre Werke präsentieren, die man zum Teil bereits von den beliebten Märkten im Kreativhaus h6 kennt. So sind dort etwa Edelrost-Skulpturen, Illustrationen, handgearbeitete Teddybären und vieles mehr zu sehen. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag Music Becker, am Sonntag ist Guitar Voice zu Gast.

Feuer- und Sandsteinobjekte, kunstvolle Torten und verzierte Holzbretter birgt der Garten von Ulrich Monath, Konrad-Adenauer-Straße 4. Günther und Manuela Schäffner, Konrad-Adenauer-Straße 33, zeigen unter freiem Himmel Holzarbeiten, Upcycling-Kunst und Live-Airbrush auf Textilien. Und im Hofgut Friedrich, Hauptstraße 98, präsentieren sich Künstler und Kunsthandwerker unter anderem mit überdimensionalen Insekten aus Rundstahl, genähten Einzelstücken, Malerei und Betonschmuck. Außerdem gibt es dort einen kleinen Workshop für Kinder.

Infos zu den Ausstellern, Adressen, Essens- und Getränkeangeboten sowie ein Lageplan mit Parkmöglichkeiten gibt es unter www.kreativhaush6.de unter „Aktuelle Veranstaltungen“. Der Eintritt ist frei.