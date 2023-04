Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Phönix Schifferstadt, der Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga, will in seiner ersten Saison in dieser Klasse nur eins: Nicht gleich wieder absteigen. Das Auftaktspiel ist pikant. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es im Verbandspokal zum Ligarivalen ASV Fußgönheim, wo Aufstiegstrainer Ediz Sari und viele Spieler aus dem vorjährigen Team gelandet sind.

Für Phönix Schifferstadt ist die Saison 2020/21 historisch. Nicht nur, weil wegen der Corona-Pandemie vieles rund um Training und Spiel nicht mehr so ist, wie man es seit Jahrzehnten