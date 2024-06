„Über die Trauer hinaus“ ist der Titel des Figurentheaterstücks, das am Donnerstag, 13. Juni, um 15 Uhr und um 18.30 Uhr im Hallbergschen Schloss Fußgönheim (Hauptstraße) aufgeführt wird. Die Puppenspielerin Sonja Lenneke hat das Stück, in dem es um die schwierigen Themen Tod und Trauer geht, mit einer Trauerbegleiterin und einem Theaterregisseur entwickelt. Es soll Familien die Möglichkeit geben, sich spielerisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nach der Aufführung ins Gespräch zu kommen, an dem auch Sonja Lenneke teilnehmen wird. Das Stück ist laut Veranstalter für Kinder ab vier Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen fünf Euro. Der Zugang ist nicht barrierefrei. Anmeldung unter https://bit.ly/3y1Mcih, bezahlt wird vor Ort.