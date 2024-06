89,7 Prozent der Wähler in Hochdorf-Assenheim haben Walter Schmitt (FWG) ihre Stimme gegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent. „Das ist sensationell“, freute sich Schmitt. „Ein riesiger Vertrauensbeweis, den ich ernst nehme und den ich zementieren werde“, sagte er am Sonntagabend. Der 56-Jährige freute sich, dass viele Bürger wählen waren. Der Landwirt ist in der Gemeinde aufgewachsen. Als Ortsbürgermeister geht er in die zweite Amtszeit und will weiter für alle Bürger präsent sein.