Am vergangenen Samstag wurde in der Pfarrei Heiliger Petrus, zu der neben der katholischen Kirchengemeinde Bobenheim-Roxheim auch die aus Beindersheim, Gerolsheim, Großniedesheim, Heßheim, Heuchelheim und Kleinniedesheim gehören, Erstkommunion gefeiert.

An Corona haben die Eltern der 25 Kommunionskinder bei der Anmeldung sicher nicht gedacht. Im vergangenen Jahr war das Virus in Deutschland noch kein Thema. Am vergangenen Samstag bei der Feier in