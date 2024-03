Am Freitagvormittag, gegen 11.20 Uhr, sind drei Personen in ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge die drei Personen mit Kapuze auf der Dachterrasse des Hauses entdeckt. Als er die Personen angesprochen habe, seien diese in Richtung Bahnhof geflüchtet. Weitere Zeugen haben mitgeteilt, dass die drei Personen in ein Auto gestiegen und in Richtung Ernst-Roth-Straße weggefahren seien. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat handeln. Die Polizei habe sofort eine Fahndung eingeleitet, das Auto aber nicht finden können. Am Tatort stellten die Beamten ein eingeschlagenes Fenster und ein durchwühltes Schlafzimmer fest. Zur Schadenshöhe oder etwaiger Beute der Einbrecher konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.